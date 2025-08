Fatal Fury: City of Wolves - Crossover - Ken Masters

SNK gab bekannt, dass heute Ken Masters als neuester DLC-Kämpfer für "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht wurde. Ken kämpft sich im Rahmen der Zusammenarbeit von CotW mit der Street Fighter-Reihe durch South Town.

Ken und Chun-Li aus Capcoms berühmter Street Fighter-Kampfspielreihe kommen zu "Fatal Fury: City of the Wolves"- Nachdem Terry Bogard und Mai Shiranui aus "Fatal Fury" bereits ihren Platz im Kader von "Street Fighter 6" gefunden haben, ist die heutige Veröffentlichung von Ken (und die von Chun-Li im Winter 2025) eine spannende Erweiterung dieses legendären Crossovers.

Masami Obari ist ein japanischer Anime-Regisseur, Animator und mechanischer Designer, der als Präsident von Studio G-1NEO tätig ist. Obari wurde in Hiroshima, Japan, geboren und war an der Entstehung zahlreicher hochkarätiger Anime-Produktionen beteiligt. Er ist bekannt für seinen charakteristischen Regiestil, der sich durch dynamische Bilder und einen einzigartigen visuellen Ausdruck auszeichnet. Dieser Stil hat ihm nicht nur Fans auf der ganzen Welt eingebracht, sondern auch viele Animatoren in der gesamten Branche massgeblich inspiriert. Obari war Charakterdesigner und Chefanimator für die TV-Anime-Serie „Fatal Fury: Legend of the Hungry Wolf“ und deren Fortsetzung „The New Battle“ sowie Regisseur für die Filmversion „Fatal Fury: The Motion Picture“. Zusätzlich zu diesem neuen Trailer hat Obari auch den "The King of FIghters XV"-Special-Movie und das "Fatal Fury: City of the Wolves"-Special-Music-Video erstellt.