Fatal Fury: City of the Wolves bald auch mit Kim Jae Hoon

SNK hat einen Termin für den ersten DLC-Kämpfer der zweiten Season von "Fatal Fury: City of the Wolves" verkündet. Demnach ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

Konkret ist Kim Jae Hoon, so dessen Name, schon ab morgen für "Fatal Fury: City of the Wolves" verfügbar. Der Zusatzkämpfer wird uns gleichzeitig in einem Trailer über eine Minute lang vorgestellt. Er bekommt darin von Howard Wang seine Stimme geliehen.

Kim Jae Hoon ist Taekwondo-Spezialist und Sohn von Kim Kaphwan, welcher durch sorgfältige Beobachtung und fleissiges Training die makellose Technik seines Vaters geerbt hat – und dessen Kampf für Gerechtigkeit. Doch der Kontrast zwischen dieser kompromisslosen Offensive und dem skurrilen Stil seines älteren Bruders Dong Hwan lässt Zweifel aufkommen: Wie sollte er wirklich kämpfen? Wie kann er mit den beiden mithalten? Angetrieben von brennenden Fragen nach seinem Selbstwert und dem brennenden Wunsch, alles Böse in South Town zu bestrafen, richtet Jae Hoon seinen Blick also auf einen Ort: das berüchtigte King of Fighters-Turnier.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschien am 24. April 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.