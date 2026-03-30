Fatal Fury: City of the Wolves: Releasefenster für den nächsten DLC-Kämpfer

SNK hat ein Erscheinungsfenster für den nächsten DLC-Kämpfer von "Fatal Fury: City of the Wolves" verkündet. Einen Teaser-Trailer dazu hatte man auch parat.

Demnach können wir uns irgendwann im Juni auf Kenshiro aus "Fist of the North Star" als Zusatzkämpfer in "Fatal Fury: City of the Wolves" freuen. Ein erster Teaser-Trailer stimmt uns schon jetzt über eine Minute lang mit filmreifen Anime-Sequenzen auf den kommenden Neuzugang ein.

Erst am 26. März war Blue Mary als DLC-Kämpferin für "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" ist seit 24. April 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.