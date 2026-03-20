Fatal Fury: City of the Wolves: Termin für den nächsten DLC-Kämpfer

SNK hat den Erscheinungstermin für den nächsten DLC-Kämpfer von "Fatal Fury: City of the Wolves" verkündet. So wird Blue Mary schon in der kommenden Woche eingreifen.

Demnach ist Blue Mary ab 26. März für "Fatal Fury: City of the Wolves" verfügbar. Ein Trailer stellt uns den Neuzugang jetzt schonmal fast eineinhalb Minuten lang vor. Sie bekommt dabei im Englischen von Allegra Clark und im Japanischen von Sarah Emi Bridcutt ihre Stimme geliehen.

Blue Mary ist eine Spezialagentin, die sich im Einsatz in South Town befindet. Nachdem sie einen weiteren Fall abgeschlossen hat, beschliesst sie, sich eine Auszeit zu gönnen – bis Geeses Vermächtnis und die heiligen Schriftrollen sie zu einer Kehrtwende zwingen. Da sie weiss, dass die Pflicht ruft, lässt sie den Motor ihres Motorrads aufheulen und stürzt sich wieder in den Ermittlungsdienst, mit dem unausweichlichen Commando Sambo im Anschlag.

"Fatal Fury: City of the Wolves" ist seit 24. April 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.