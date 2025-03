Fatal Fury: City of the Wolves auch mit Christiano Ronaldo

SNK hat einen prominenten Kämpfer für "Fatal Fury: City of the Wolves" enthüllt. Demnach wird auch kein Geringerer als Christiano Ronaldo in dem Prügler spielbar sein.

Hier werden wir fast eineinhalb Minuten auf Christiano Ronaldo in "Fatal Fury: City of the Wolves" eingestimmt. Seine Stimme bekommt er dabei übrigens von Juan Felipe Sierra geliehen und sein Kampfstil ist eine Mischung aus Martial Arts und Fussball.

"Fatal Fury: City of the Wolves" zeichnet sich durch einen einzigartigen Grafikstil aus und bietet ein innovatives REV-System, das die Spannung im Kampf zum Siedepunkt bringt, sowie eine ganze Reihe anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind, als je zuvor. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erscheint am 24. April für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.