Fatal Fury: City of the Wolves: Ankündigungs-Trailer

SNK hat zwei weitere Charaktere enthüllt, die sich "Fatal Fury: City of the Wolves" anschliessen werden. B. Jenet und der neue Charakter Vox Reaper schliessen sich dem neuen Ableger der Kult-Fighting Game-Serie an. SNKs neues Fighting Game wird Anfang 2025 auf PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S, Steam und PC erscheinen.

Vox Reaper

Auftritt des Dämons: Vox Reaper. Dieser Strassenkiller wird ausgesandt, um Kain R. Heinlein zu jagen und zu eliminieren - und obwohl der Versuch vereitelt wird, geht er kaum geschwächt aus dieser Begegnung hervor. Kains Leibwächter Grant, der das Talent und das Potenzial des Jungen erkannt hat, beschliesst, ihn unter seine Fittiche zu nehmen. Mit einem neuen Leben ausgestattet und entschlossen, die Wünsche seines sterbenden Meisters zu erfüllen (ganz zu schweigen von Kains eigenen grandiosen Ambitionen), schleicht Vox über das blutige Schlachtfeld von South Town - ein wiedergeborener Dämon.

B. Jenet

Kapitänin der Lilien-Ritter, einer Mannschaft tugendhafter Piraten. Da ihr Kain und Grant während und nach den Ereignissen des letzten Turniers nicht aus dem Kopf gehen, trifft sie eine ganz und gar untypische Entscheidung: Sie bleibt in South Town, wenn auch nur für kurze Zeit. Seltsamerweise ist sie nicht in der Lage, ihre anhaltenden Gedanken in Worte zu fassen, und so sieht sie das bevorstehende KOF-Turnier als einen wahren Segen an: endlich eine Chance, ihre Frustration an beiden Männern von Angesicht zu Angesicht auszulassen.