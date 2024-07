Fatal Fury: City of the Wolves erstmals spielbar

SNK gibt bekannt, dass "Fatal Fury: City of the Wolves" schon sehr bald erstmals spielbar sein wird. Konkret ist es sogar bereits in der nächsten Woche soweit.

SNK ist nämlich mit einem eigenen Stand auf der EVO 2024 in Las Vegas vertreten. Dort ist dann auch "Fatal Fury: City of the Wolves" zum ersten Mal spielbar. SNK weist jedoch darauf hin, dass die Spielzeit pro Besucher auf 15 Minuten beschränkt ist und es an besonders hektischen Tagen auch gar nicht klappen kann. Die Messe dauert vom 19. bis 21. Juli.

"Fatal Fury: City of the Wolves" zeichnet sich durch einen einzigartigen Grafikstil aus und bietet ein innovatives REV-System, das die Spannung im Kampf zum Siedepunkt bringt, sowie eine ganze Reihe anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind, als je zuvor. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erscheint im nächsten Jahr für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.