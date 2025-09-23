Fatal Fury: City of the Wolves: Flotter Gameplay-Trailer

SNK hat einen sehenswerten Gameplay-Trailer zu "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns DLC-Kämpfer Joe Higashi aus "Fatal Fury: City of the Wolves" über eine Minute lang näher vorgestellt. Er bekommt von Kevin Andrew Rivera seine Stimme geliehen und wird irgendwann im Herbst verfügbar sein.

Einige Hintergrundinformationen gibt es obendrauf: Joe Higashi verbrachte nämlich einige Zeit in den thailändischen Dschungeln, um dort seine Fähigkeiten zu verfeinern und Techniken zum Überleben zu erlernen. Sein Kampfstil umfasst dabei mehrere Schlagserien, welche er mit aussergewöhnlicher Geschwindigkeit ausführen kann. Darüber hinaus beherrscht er Angriffe, bei denen er Schläge mit Chi-Energie verstärkt, wodurch diese eine signifikant höhere Wirkung entfalten.

Zu seinen charakteristischen Techniken gehören Schläge mit explosiver Kraft, die beim Auftreffen eine Druckwelle oder sogar kleinere Explosionen erzeugen. Beispiele dafür sind etwa spezielle Bewegungen wie der Tiger Kick. Dazu zeigt er Ansätze von Aerokinese, also der Beeinflussung von Luft und Wind. Mit einem Aufwärtshaken kann er somit einen Wirbelsturm erzeugen, den er Hurricane Upper nennt. Eine erweiterte Form dieser Technik ist der Screw Upper, ein Tornado-artiger Wirbel, welcher erheblichen Schaden anrichten kann.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschien am 24. April für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.