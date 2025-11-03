Fatal Fury: City of the Wolves: Termin für den nächsten DLC-Kämpfer

SNK hat einen Releasetermin für den nächsten DLC-Kämpfer von "Fatal Fury: City of the Wolves" verkündet. Demnach geht der Release sogar noch in dieser Woche über die Bühne.

Demnach ist Chun-Li, so der Name des Neuzugangs für "Fatal Fury: City of the Wolves" schon übermorgen verfügbar. Sie wird uns gleichzeitig in drei Trailern genauer vorgestellt. Darin bekommt sie von Jennie Kwan ihre Stimme geliehen.

Chun-Li ist eine kampferprobte Agentin aus Metro City und kommt auf Anfrage nach South Town, um das Wiederaufleben eines berüchtigten Verbrechersyndikats zu untersuchen. Nur wenige Kämpfer dort können es mit der Stärke, dem Stil und der Anmut dieser World Warriorin aufnehmen – geschweige denn sie besiegen. Die einzige, die ihr eventuell das Wasser reichen kann, ist die feurige Kunoichi des Shiranui-Clans.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschien am 24. April für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.