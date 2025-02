Frischer Charakter-Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves

SNK hat einen weiteren Charakter-Trailer zu "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Kain R. Heinlein aus "Fatal Fury: City of the Wolves" fast eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei gibt es neben atmosphärischen Rendersequenzen auch Gameplay zu sehen.

Zudem wurde der zuvor geleakte Season Pass für "Fatal Fury: City of the Wolves" mittlerweile bestätigt. Demnach sieht der Fahrplan für die erste Season so aus:

Sommer: Andy Bogard

Sommer: Ken aus "Street Fighter"

Herbst: Joe Higashi

Winter: Chun Li aus "Street Fighter"

Anfang 2026: Mr Big

"Fatal Fury: City of the Wolves" zeichnet sich durch einen einzigartigen Grafikstil aus und bietet ein innovatives REV-System, das die Spannung im Kampf zum Siedepunkt bringt, sowie eine ganze Reihe anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind, als je zuvor. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erscheint am 24. April für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.