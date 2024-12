Fatal Fury: City of the Wolves - Gato schlägt zurück

SNK hat einen weiteren spielbaren Charakter für "Fatal Fury: City of the Wolves" angekündigt: Zum Launch am 24. April 2025 ist auch der schweigsame Kämpfer Gato dabei.

Gatos Ziel ist es, mit seinem Vater Gao abzurechnen, der ihn im letzen Turnier beinahe geblendet hatte. Gato hat seit dem brutalen Angriff seine Sehkraft grösstenteils zurückgewonnen, stellte dabei aber fest, dass gerade die Abhängigkeit von seinen Augen seine Kampfkraft geschmälert hatte. Deswegen zieht er es nun vor, in kompletter Dunkelheit zu kämpfen. Als Gato von dem neuen Turnier hört, schwört er Rache und nimmt seinen Vater ins Visier.