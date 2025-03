Fatal Fury: City of the Wolves: Kollaboration mit bekannten DJs

Die SNK Corporation arbeitet für den Soundtrack von "Fatal Fury: City of the Wolves" mit elf weltbekannten DJs zusammen. Das Spiel erscheint am 24. April 2025 und wird die epischen Tracks der Künstler als Hintergrundmusik der Kampagnen beinhalten.

Die 19 Tracks untermalen nicht nur die Kämpfe, die sich Spieler in dem Fighting Game liefern werden, sondern sind auch ganz entspannt im Jukebox-Modus abspielbar. Spieler können zudem ihre eigenen Playlists erstellen und sogar die Arenen mit eigener Musik und Hintergründen modifizieren.

Die Kuration des Soundtracks übernahm der DJ Salvatore Ganacci, bekannt für seinen eklektischen Stil, der selbst auch Stücke beisteuert. Ganacci ist ein bahnbrechender Künstler, dessen einzigartige Herangehensweise an elektronische Musik, fesselnde Performances und innovatives visuelles Storytelling ihn in der globalen Musikszene herausragen lassen. Bekannt für seinen kühnen Stil, seine Kreativität und seine unorthodoxen Methoden, definiert Ganacci das Genre immer wieder neu und fesselt das Publikum weltweit auf immer neue Weise.

Alle an der Kollaboration beteiligten DJs: Afrojack, Alan Walker, Alok, Artbat, Butch, Luciano, R3HAB, Salvatore Ganacci, Sidney Samson, Solomun, Steve Aoki.