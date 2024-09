Langfristiger DLC-Plan für Fatal Fury: City of the Wolves

Auch wenn es bis zum Release von "Fatal Fury: City of the Wolves" noch etwas dauert, hat SNK bereits in Bezug auf dessen Erweiterungen einen langfristigen Plan. Das hat dessen Produzent Produzent Yasuyuki Oda jetzt erklärt.

So werden satte drei Jahre lang DLCs für "Fatal Fury: City of the Wolves" erscheinen. Der erste Season Pass umfasst dabei fünf neue Charaktere, von denen die ersten beiden schon im Sommer 2025 veröffentlicht werden. Zu weiteren Zusatzinhalten wurden leider noch keine genaueren Angaben gemacht.

"Fatal Fury: City of the Wolves" zeichnet sich durch einen einzigartigen Grafikstil aus und bietet ein innovatives REV-System, das die Spannung im Kampf zum Siedepunkt bringt, sowie eine ganze Reihe anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind, als je zuvor. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschient am 25. April 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.*