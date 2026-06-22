Fatal Fury: City of the Wolves: Launchfenster für den nächsten DLC-Kämpfer

SNK hat eine Launchfenster für den nächsten DLC-Kämpfer für "Fatal Fury: City of the Wolves" verkündet. Dabei handelt es sich um Kenshiro aus "Fist of the North Star".

Demnach wird besagter Kenshiro aus "Fist of the North Star" irgendwann im Juni als Zusatzkämpfer für "Fatal Fury: City of the Wolves" verfügbar sein. Hierbei handelt es sich um einen DLC-Charakter aus der zweiten Season.

Gleichzeitig bekommen wir einen neuen Trailer zu dem kommenden Neuzugang für "Fatal Fury: City of the Wolves" gezeigt. Darin wird Kenshiro im Englischen von Clayton Alexander und im Japanischen von Shunsuke Takeuchi seine Stimme geliehen.

Anfang des Monats waren bereits satte 97 Stücke aus dem Soundtrack von "Fatal Fury: City of the Wolves" bei diversen Streaming-Plattformen veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschien am 24. April 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.