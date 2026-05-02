SNK Corporation hat angekündigt, dass Mr. Karate im Mai 2026 als DLC-Charakter für den Season Pass 2 von "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht wird. Der Karate-Meister ist für seine Stärke bekannt und kehrt nun in das SNK-Universum zurück.
Einen ersten Einblick bietet der veröffentlichte Teaser-Trailer.
**Der Season Pass 2 bietet insgesamt sechs Charaktere, die monatlich erscheinen:*
- Kim Jae Hoon
- Nightmare Geese
- Blue Mary
- Wolfgang Krauser
- Kenshiro (FIST OF THE NORTH STAR)
- Mr. Karate