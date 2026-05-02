SNK Corporation hat angekündigt, dass Mr. Karate im Mai 2026 als DLC-Charakter für den Season Pass 2 von "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht wird. Der Karate-Meister ist für seine Stärke bekannt und kehrt nun in das SNK-Universum zurück.

Einen ersten Einblick bietet der veröffentlichte Teaser-Trailer.

**Der Season Pass 2 bietet insgesamt sechs Charaktere, die monatlich erscheinen:*