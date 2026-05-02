Fatal Fury: City of the Wolves

Bühne frei für Mr. Karate

News Video Roger

SNK Corporation hat angekündigt, dass Mr. Karate im Mai 2026 als DLC-Charakter für den Season Pass 2 von "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht wird. Der Karate-Meister ist für seine Stärke bekannt und kehrt nun in das SNK-Universum zurück.

Einen ersten Einblick bietet der veröffentlichte Teaser-Trailer.

**Der Season Pass 2 bietet insgesamt sechs Charaktere, die monatlich erscheinen:*

  • Kim Jae Hoon
  • Nightmare Geese
  • Blue Mary
  • Wolfgang Krauser
  • Kenshiro (FIST OF THE NORTH STAR)
  • Mr. Karate
Quelle: SNK
Fatal Fury: City of the WolvesPCPlayStation 4PlayStation 5Xbox Series X/S

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