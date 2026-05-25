Fatal Fury: City of the Wolves: Termin für Mr. Karate

SNK hat einen Erscheinungstermin für den DLC-Kämpfer Mr. Karate für "Fatal Fury: City of the Wolves" verkündet. Er wird demnach noch in diesem Monat verfügbar sein.

Konkret wird Mr. Karate ab übermorgen für "Fatal Fury: City of the Wolves" erhältlich sein. Einen Trailer zu dem kommenden DLC-Kämpfer gibt es schon jetzt zu sehen. Darin wird uns über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay gezeigt.

Mr. Karate war bereits Anfang des Monats für "Fatal Fury: City of the Wolves" in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschien am 24. April 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.