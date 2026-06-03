Die Musik aus City of the Wolves

SNK Corporation hat heute eine Sammlung von Musik aus "Fatal Fury: City of the Wolves" für Streaming-Plattformen veröffentlicht, sodass ihr die Melodien des Spiels zu Hause oder unterwegs hören könnt.
Die Veröffentlichung – die auf Spotify, Apple Music und anderen Diensten erscheint – umfasst insgesamt 97 Titel, darunter den Titelsong des Spiels: "Chain Reaction".
Erscheinungsdatum: 3. Juni 2026
Verfügbarkeit: Schrittweise Einführung in den meisten Regionen (einige Ausnahmen möglich)
Plattformen: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music und weitere