Fatal Fury: City of Wolves - Neuer Charakter

SNK gab bekannt, dass am Wochenende Joe Higashi als neueste DLC-Figur für das Kampfspiel "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht wurde.

Der Muay-Thai-Champion Joe Higashi debütierte zusammen mit den Helden Terry und Andy Bogard im ersten Teil der Reihe, "Fatal Fury" (1991), was ihre Position als Gesichter der Marke für Generationen festigte. Jetzt, 26 Jahre nach seinem letzten Auftritt im Kader ("Fatal Fury: Wild Ambition" von 1999), feiert Joe sein siegreiches Wiederkommen als spielbare Figur. Haltet euch fest, während der Beschwörer der Stürme erneut durch South Town fegt.

Der berühmte Muay-Thai-Kämpfer hat harte Tritte, die Stahl zerbrechen können. Kein anderer Kickboxer kann Joe Higashi ein Haar krümmen, daher nimmt es der Champion mit einem anderen Biest auf: der Kinoleinwand. Seine filmische Biografie, Die Legende von Joe (unter der Regie von niemand geringerem als Cheng Sinzan), wird bereits in South Town gedreht; Joe sieht sogar eine kleine Rolle für seine Muster-Schülerin Preecha vor, deren jüngste Turnier-Erfolge ihren Meister stolz gemacht haben. Joe Higashi seine Stimme wird durch die Synchronsprecher Kevin Andrew Rivera (EN) und Kozo Mito (JA) lebendig.