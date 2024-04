Neues Video zu Fatal Fury: City of the Wolves

Auch wenn bis zum Release von "Fatal Fury: City of the Wolves" noch einige Monde vergehen werden, gibt es zumindest häppchenweise immer mehr Informationen zu dem Prügler. Jetzt hat SNK etwa mit einem neuen Video einen weiteren Charakter enthüllt.

Hier erfahren wir, dass auch Marco Rodrigues in "Fatal Fury: City of the Wolves" vertreten sein wird. Gleichzeitig stellt man ihn uns fast zwei Minuten lang in bewegten Bildern vor.

Marco Rodrigues ist Assistenztrainer von Kyokugen Karate. Seine temperamentvolle Art hat ihm den Ruf eingebracht, eine Bestie im Kampf zu sein. Nachdem sein Dojo-Schild von unbekannten Mächten gestohlen wurde, hat er keine Wahl, als seine Karate-Fähigkeiten anderswo zu verbessern, nämlich in Yuris Fitness-Club.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für noch nicht näher spezifizierte Plattformen.