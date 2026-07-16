Fatal Fury: City of the Wolves - Season 3

SNK gab bekannt, dass Saison 3 von "Fatal Fury: City of the Wolves" am 23. Juli 2026 beginnen wird, mit "Destined for Revenge" als zentralem Thema. Diese neue Saison wird wieder monatliche Updates (in Form von Charakter-Ergänzungen, neuen Stages und so weiter) bieten, die frische Gameplay-Erfahrungen und spannende Inhalte liefern, die euch langfristig beschäftigen werden. SNK lädt euch dazu ein, dem Rudel für einen weiteren Meilenstein in der "City of the Wolves"-Saga beizutreten, während sie sich nach der Veröffentlichung weiterentwickelt.

"City of the Wolves" setzt seine Entwicklung mit monatlichen Updates fort. Neue Charaktere, neue Stages, neuer Eifer, neue Wut.

"Destined for Revenge" ersetzt das vorherige übergreifende Thema ("Legends Unleashed" aus Saison 2), während noch mehr Kämpfer – und ihre von Rache getriebenen Schicksale – auf die finsteren Strassen von South Town hinabsteigen. Monatliche DLC-Updates werden helfen, die kompetitive Landschaft zu formen, während "City of the Wolves" in Zukunft neue Grenzen für euch verschiebt. Saison 3 wird die folgenden DLC-Charaktere zum spielbaren Kader hinzufügen, wobei mysteriöse Kämpfer für eine Veröffentlichung im Oktober und Dezember geplant sind. Weitere Details werden zu gegebener Zeit enthüllt.

Saison 3 Charakter-Aufgebot