Fatal Fury: City of the Wolves: Dezember-Termin für den nächsten DLC-Kämpfer

SNK hat einen Erscheinungstermin für den nächsten DLC-Kämpfer von "Fatal Fury: City of the Wolves" bekanntgegeben. Demnach ist es im Dezember soweit.

Konkret wird Mr. Big ab 9. Dezember als DLC-Kämpfer für "Fatal Fury: City of the Wolves" verfügbar sein. Ein Trailer stellt uns den Neuzugang jetzt schonmal über eine Minute lang in bewegten Bildern vor. Im Englischen bekommt er dabei von Marc Graue und im Japanischen von Yuki Arai seine Stimme geliehen.

Mr. Big ist der skrupellose Herrscher von Port Town. Seit dem Tod von Geese Howard strebt er jetzt danach, South Town für sich zu erobern – und da er Rocks kranke Mutter unter seiner Obhut hat, kann weder ein Blutsverwandter noch ein rivalisierender Politiker etwas dagegen unternehmen. Auch wenn die Jahre ihm graue Haare beschert haben, hat der Name "Big" nichts von seiner tödlichen Ausstrahlung verloren. Wer es wagt, diesen Boss zu unterschätzen, bekommt nach wie vor eine Einbahnfahrkarte zu einem höchst unglücklichen Ende.

Erst in diesem Monat wurde Chun-Li aus "Street Fighter" in "Fatal Fury: City of the Wolves" ergänzt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschien am 24. April für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.