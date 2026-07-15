Fatal Fury: City of the Wolves: Neuer Trailer

SNK hat einen frischen Trailer zu "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Fatal Fury: City of the Wolves" kündigt Duck King und Kim Kaphwan als kommende herunterladbare Zusatzcharaktere an. Zudem sind Rick Strowd und Laocorn Gaudeamus zu sehen, deren Aufnahme in den spielbaren Kader schon zuvor angedeutet worden war. Releasetermine oder entsprechende Fenster werden in diesem Zusammenhang leider nicht genannt.

Erst im Juni war uns mit Kenshiro ein weiterer Zusatzkämpfer für "Fatal Fury: City of the Wolves" näher vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschien am 24. April 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.