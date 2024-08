Trailer zeigt weitere Kämpferin aus Fatal Fury: City of the Wolves

SNK stellt uns per Trailer eine weitere Kämpferin aus "Fatal Fury: City of the Wolves" vor. Das sehenswerte Material solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns Hotaru Futaba aus "Fatal Fury: City of the Wolves" fast eineinhalb Minuten lang in teilweise flotten Sequenzen vorgestellt. Sie bekommt im Englischen von Suzie Yeung und im Japanischen von Manaka Iwami ihre Stimme geliehen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" zeichnet sich durch einen einzigartigen Grafikstil aus und bietet ein innovatives REV-System, das die Spannung im Kampf zum Siedepunkt bringt, sowie eine ganze Reihe anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind, als je zuvor. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erscheint im nächsten Jahr für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.