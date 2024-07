Weiterer Kämpfer für Fatal Fury: City of the Wolves bestätigt

SNK hat mittlerweile einen weiteren Kämpfer für das kommende "Fatal Fury: City of the Wolves" bestätigt. Einen Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

Demnach wird auch Billy Kane in "Fatal Fury: City of the Wolves" spielbar sein. Er bekommt von Chris Sharpes seine Stimme geliehen und wird uns jetzt schonmal fast zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt.

"Fatal Fury: City of the Wolves" zeichnet sich durch einen einzigartigen Grafikstil aus und bietet ein innovatives REV-System, das die Spannung im Kampf zum Siedepunkt bringt, sowie eine ganze Reihe anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind, als je zuvor. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erscheint im nächsten Jahr für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.