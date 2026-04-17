Fatal Fury: City of the Wolves - Aus der Asche auferstanden

Die SNK Corporation gab heute den Veröffentlichungstermin für den 24. April 2026 für Wolfgang Krauser bekannt, den nächsten DLC-Kämpfer für Season 2 von "Fatal Fury: City of the Wolves". Sein Erscheinen ist Teil eines grossen Updates für das Spiel, das mit dem ersten Jahrestag der Veröffentlichung zusammenfällt. Ein spezieller Jubiläumsstream wird ebenfalls am 23. April 2026 ausgestrahlt, um diesen Anlass zu feiern.

Der Kaiser der Dunkelheit kehrt erneut nach South Town zurück.

Wolfgang Krauser gab sein Debüt als Endboss von "Fatal Fury 2" (1992), dem zweiten Teil der Serie. Als ein zwei Meter grosser Koloss mit tödlichen Schlägen und beachtlicher Reichweite verkörpert er den Kampf selbst – erkennbar an der markanten kreuzförmigen Narbe auf seiner Stirn. Nutzt seine unbezähmbare Offensive und Defensive, wie es sich für einen Mann gehört, der einst als Kaiser der Dunkelheit gefürchtet wurde, in spannungsgeladenen Wettbewerben, die euch nur City of the Wolves bieten kann.

Wolfgang Krauser

Synchronsprecher: Patrick Seitz (EN), Yutaka Aoyama (JA)

Er beherrschte die finsteren Abgründe der Gesellschaft als Kaiser der Dunkelheit, bis er im Kampf gegen den zähen Reisszahn des hungrigen Wolfs fiel – so zumindest besagen es die Gerüchte, die von seinem eigenen Nachkommen verbreitet wurden. Jetzt, Jahre später, veranstaltet der Sohn des Herrschers ein eigenes Kampfturnier; für Krauser, dessen Unbarmherzigkeit mit der Zeit nur noch gewachsen ist, ist dies die Chance zuzuschlagen. Die Bühne ist bereitet – kein Requiem für die Gefallenen, sondern eine Ouvertüre zur Rache.

Neue Geschichten im Arcade-Modus und EOST (Episodes of South Town)!

Zwei getrennte Handlungsstränge, ein furchteinflössender Kämpfer!*

Arcade: Krauser schwört, sein Leben als allmächtiger Kaiser der Dunkelheit zurückzufordern. Die Vergeltung an einem ganz bestimmten Mann – Terry Bogard, dem hungrigen Wolf selbst – wird ihm genau das ermöglichen.

Krauser schwört, sein Leben als allmächtiger Kaiser der Dunkelheit zurückzufordern. Die Vergeltung an einem ganz bestimmten Mann – Terry Bogard, dem hungrigen Wolf selbst – wird ihm genau das ermöglichen. EOST: In Krausers Einzelspieler-RPG-Abenteuer streift er durch die Strassen von South Town, um seine finsteren Ambitionen voranzutreiben. Wie hat sich die Stadt der Wölfe in seiner Abwesenheit verändert? Worauf liegt nun sein Fokus?

24. April: Umfangreiches Update! Feiert ein Jahr voller Kämpfe!

"Fatal Fury: City of the Wolves" erhält am 24. April ein umfangreiches Update, um das erste Jahr nach der Veröffentlichung zu markieren. Details zum Update werden während eines speziellen Streams am 23. April bekannt gegeben.

23. April: Macht euch bereit für den CotW 1st Anniversary Stream!

Begleitet die Synchronsprecher Takashi Kondo und Chika Anzai, wenn wir auf ein erstes Jahr von "Fatal Fury" zurückblicken – mit Video-Rückblicken, Kommentaren aus der Community, Grüssen des Entwicklerteams und mehr. Das Programm enthält ausserdem spezielle Videobotschaften von euch aus der E-Sports-Szene und Details zum erwähnten grossen Update.