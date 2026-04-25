Fatal Fury: City of the Wolves bringt Wolfgang Krauser in Season 2

Die SNK Corporation feiert das erste Jubiläum von "Fatal Fury: City of the Wolves" mit der Veröffentlichung von Wolfgang Krauser, dem neuesten DLC-Kämpfer in Season 2.

Sein Debüt erfolgt zeitgleich mit einem bedeutenden Spiel-Update sowie einem neu produzierten Anime-Kurzfilm unter der Regie von Masami Obari. Um diesen Meilenstein weiter zu feiern, blickt SNK zudem auf die Wurzeln der Serie in den 90er-Jahren zurück – mit einer Reihe klassischer Werbespots zu "Fatal Fury", die von Mega64 neu interpretiert wurden. Das Team ist dafür bekannt, Videospiele auf satirische Weise in die reale Welt zu übertragen.