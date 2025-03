Zweite offene Beta für Fatal Fury: City of the Wolves angekündigt

SNK hat eine zweite offene Beta für "Fatal Fury: City of the Wolves" in Aussicht gestellt. Sie findet sogar noch in diesem Monat statt.

Demnach beginnt die zweite offene Beta für "Fatal Fury: City of the Wolves" am 27. März um sieben Uhr und endet am 31. März um zehn Uhr. Insgesamt werden uns darin neun spielbare Charaktere und vier Stages geboten.

"Fatal Fury: City of the Wolves" zeichnet sich durch einen einzigartigen Grafikstil aus und bietet ein innovatives REV-System, das die Spannung im Kampf zum Siedepunkt bringt, sowie eine ganze Reihe anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind, als je zuvor. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erscheint am 24. April für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.