Fatal Fury: City of the Wolves: Charaktere der zweiten Season vorgestellt

SNK hat die einzelnen Charaktere für die zweite Season von "Fatal Fury: City of the Wolves" enthüllt. So können wir uns bis einschliesslich Juni monatlich auf einen neuen Kämpfer freuen.

Der konkrete Fahrplan für die zweite Season von "Fatal Fury: City of the Wolves" sieht dabei so aus:

22.Januar 2026: Kim Jae Hoon

Februar 2026: Nightmare Geese

März 2026: Blue Mary

April 2026: Wolfgang Krauser

Mai 2026: Mystery Character

Juni 2026: Mystery Character

Bereits im letzten Jahr wurden regelmässig Zusatzkämpfer für "Fatal Fury: City of the Wolves" veröffentlicht. So konnten wir uns unter anderem über Joe Higashi, Chun-Li und Mr. Big freuen.

"Fatal Fury: City of the Wolves" erschien am 24. April 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.