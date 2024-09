Square-Trio jetzt auch für Xbox Series X erhältlich

Spieletechnischer Paukenschlag zum Beginn der Tokyo Game Show: Square Enix gibt bekannt, dass "Final Fantasy: Pixel Remaster", "Legend of Mana" und "Trials of Mana" jetzt auch für Xbox Series X verfügbar sind.

Die "Final Fantasy Pixel Remaster"-Reihe, die "Final Fantasy I" bis "Final Fantasy VI" umfasst, wurde erstmals 2021 und 2022 für den PC, iOS- und Android-Geräte veröffentlicht und erschien erst danach für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Jeder Teil der Reihe bewahrt die Magie der Originale und kombiniert sie mit zahlreichen Verbesserungen, während sie dem Retro-Design der ikonischen Meisterwerke treu bleiben.

Bei "Legend of Mana" handelt es sich um die überarbeitete Version des vierten Spiels der Mana-Reihe. Hier begeben wir uns auf die Reise zum mystischen Mana-Baum, den wir in einem Traum gesehen haben, nur um dann festzustellen, dass die Weltkarte leer ist. Auf unserem Abenteuer erhalten wir besondere Artefakte, mit welchen wir dank des einzigartigen Gebietsplatzierungssystems Städte und Dungeons auf der Karte zum Leben erwecken können. "Legend of Mana" bietet gleichzeitig eine überarbeitete Grafik und die Option zwischen einem neu arrangierten Soundtrack und dem Original-Soundtrack zu wechseln.

"Trials of Mana" erzählt die Geschichte von sechs Helden und ihrem Kampf gegen die Mächte des Bösen, welche eine Welt bedrohen, in der das Mana geschwächt ist. Wir gestalten unser eigenes Erlebnis, indem wir ein Trio aus diesen Charakteren wählen und sich auf das Abenteuer unseres Lebens begeben, um die Essenz des Mana selbst zu beschützen. "Trials of Mana" wurde ursprünglich 1995 in Japan als "Seiken Densetsu 3" veröffentlicht und ist eine vollständige HD-Neuauflage des dritten Teils Reihe. Das Spiel präsentiert mit Kämpfen in Echtzeit, hübscher 3D-Grafik und modernisiertem Gameplay diese beliebte Geschichte und ihre Charaktere einer frischen Generation an Spielern.