Final Fantasy XIV: August-Termin für Patch 7.3

Angekündigt war Patch 7.3 für "Final Fantasy XIV" ja schon länger. Jetzt hat Square Enix aber auch einen Releasetermin für diesen bekanntgegeben und dieser ist erfreulicherweise gar nicht weit entfernt. Wir müssen uns nämlich nur noch bis August gedulden.

So ist Patch 7.3 für "Final Fantasy XIV" schon ab 5. August verfügbar. Er hört auf den klangvollen Namen "The Promise of Tomorrow" und wird die Dawntrail-Erweiterung erzählerisch zu einem Abschluss bringen. Was das inhaltlich heisst, deutet der simultan veröffentlichte neue Trailer dazu an. Darin wird uns über drei Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay geboten.

"Final Fantasy XIV" erschien ursprünglich am 27. August 2013 für PS3 und den PC. Portierungen für PS4, PS5 und Xbox Series X folgten zu einem späteren Zeitpunkt.