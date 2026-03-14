Final Fantasy XIV: Dawntrail: Das Ende ist in Sicht

Square Enix hat im neuesten Producer-Video erste Details zum kommenden Update für Final Fantasy XIV enthüllt. Patch 7.5 mit dem Titel „Trail to the Heavens“ erscheint am 28. April 2026 und markiert den Beginn des finalen Patch-Zyklus rund um die Erweiterung Final Fantasy XIV: Dawntrail.

Das Update wird in zwei Teilen veröffentlicht: Teil eins erscheint Ende April, während der zweite Abschnitt für Anfang September geplant ist. Die neuen Inhalte führen die Hauptgeschichte weiter und leiten gleichzeitig in die nächste grosse Erweiterung des MMORPGs über.

Zu den grössten Neuerungen gehört der Beastmaster. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Limited Job, ähnlich wie beim Blue Mage. Spieler können Monster fangen, mit ihnen kämpfen und sie im Laufe des Spiels stärker machen. Der Job ist allerdings nicht für alle Inhalte wie Dungeons oder die Hauptstory vorgesehen, sondern besitzt eigene Aktivitäten.

Überdies bringt Patch 7.5 unter anderem:

-neue Main-Scenario-Quests

-den nächsten Teil der Echoes of Vana’diel Alliance Raid-Reihe („Windurst: The Third Walk“)

-einen neuen Trial-Boss

-ein weiteres Ultimate-Raid-Projekt

-diverse Housing- und Komfort-Verbesserungen

Mit Patch 7.5 nähert sich der aktuelle Story-Arc von „Dawntrail“ seinem Abschluss, während Square Enix bereits den Übergang zur nächsten grossen Erweiterung vorbereitet.