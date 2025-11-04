Final Fantasy XIV: Patch 7.4 vorgestellt

Square Enix hat Patch 7.4 für "Final Fantasy XIV" genauer vorgestellt. Einen genauen Erscheinungstermin dafür gibt es auch schon.

So hört Patch 7.4 für "Final Fantasy XIV" auf den Namen "Into the Mist". Releasetermin dafür ist der 16. Dezember.

Die Patch-7.4x-Reihe von "Final Fantasy XIV" umfasst viele neue Aktivitäten und Updates für uns, darunter etwa neue Hauptszenario-Aufträge, einen Dungeon, Prüfungen, die Arcadion-Raid-Reihe, ein frisches unstetes und kurioses Gewölbe sowie Ergänzungen zum Inhaltshelfer und Updates für PvP, Gold Saucer, Kreszentia, einen weiteren Planeten für die Kosmo-Erkundung und vieles mehr.

Die Details dazu sehen so aus: