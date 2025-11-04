Final Fantasy XIV: Patch 7.4 vorgestellt

Square Enix hat Patch 7.4 für "Final Fantasy XIV" genauer vorgestellt. Einen genauen Erscheinungstermin dafür gibt es auch schon.
So hört Patch 7.4 für "Final Fantasy XIV" auf den Namen "Into the Mist". Releasetermin dafür ist der 16. Dezember.
Die Patch-7.4x-Reihe von "Final Fantasy XIV" umfasst viele neue Aktivitäten und Updates für uns, darunter etwa neue Hauptszenario-Aufträge, einen Dungeon, Prüfungen, die Arcadion-Raid-Reihe, ein frisches unstetes und kurioses Gewölbe sowie Ergänzungen zum Inhaltshelfer und Updates für PvP, Gold Saucer, Kreszentia, einen weiteren Planeten für die Kosmo-Erkundung und vieles mehr.
Die Details dazu sehen so aus:
- Frische Hauptszenario-Aufträge
- Weiterer Dungeon: Nebeltrift
- Neue Prüfung: Doomtrain – Enthält sowohl die normale als auch die extreme Version
- Frische Raid-Reihe: Das Arkadion: Superschwergewicht – Enthält sowohl die normale als auch die epische Version. Die epische Version wird dabei am Dienstag, dem 6. Januar 2026, veröffentlicht.
- Unstetes Gewölbe: Des Händlers Liebesmüh – Spieler können die Inhalte mit verschiedenen Spielweisen und Schwierigkeitsgraden, die ihrem Spielstil entsprechen, geniessen.
- Traumprüfung: Tsukuyomi: Stelle dich Tsukuyomi auf Stufe 100.
- Ergänzungen zum Inhaltshelfer: Unterstützung für die Feste Dzemael und Goldklamm wird ergänzt.
- Kreszentia-Update: Drei neue Phantomjobs (Paladin, Tänzer und Gladiator) und Accessoires mit Set-Boni enthalten.
- Phantomwaffen-Updates
- Kosmo-Erkundung: Frischer Planet – Oizys – Der aktuellste Planet für Handwerker und Sammler zum Erkunden sowie neue Belohnungen und System-Updates.
- Weitere Verbesserungen der Kosmo-Werkzeuge
- Updates zum Projektions-System: Aufhebung der Stufen-/Klassen-/Job-Beschränkungen für Ausrüstung zu Glamour-Zwecken, sodass Spieler das Aussehen ihrer Ausrüstung unabhängig von früheren Rollen-, Klassen- und Job-Beschränkungen glamourös gestalten können.
- Hinweis: Waffen und Werkzeuge können aufgrund der Auswirkungen auf Animationen lediglich von der entsprechenden Klasse ausgerüstet werden.
- PvP-Updates: Beginn der PvP-Serie 10, Anpassungen bestehender Aktionen und Hinzufügen einer weiteren Front-Arena: Worqor Chirteh
- Aufträge für Hildibrand
- Diverse Updates: Updates für Gold Saucer, frische UI-Farbschemata (klares Weiss, klares Grün), UI für das Strategiebrett, neues "Befehlsleistel"-UI und mehr!