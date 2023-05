Patch 6.4 für Final Fantasy XIV terminiert

Angekündigt ist Patch 6.4 für "Final Fantasy XIV" ja schon seit längerem (genauer gesagt seit Anfang April und unsere damalige Meldung dazu findet ihr an dieser Stelle). Aber erst jetzt hat Square Enix einen konkreten Releasetermin dafür verkündet.

So gibt Square Enix bekannt, dass Patch 6.4 für "Final Fantasy XIV" ab 23. Mai verfügbar sein wird. Wir müssen uns also nur noch etwas mehr als eine Woche lang gedulden.

Das Datum wurde in einem frischen Trailer bekannt gegeben, der von Produzent und Direktor Naoki Yoshida vorgestellt wurde. Zudem wurde Spielern ein neuer Einblick gewährt, was sie vom Patch erwarten können. So können sich Fans unter anderem auf weitere Aufträge des Hauptszenarios, einen Raid und eine frische Prüfung freuen.

Desweiteren wurden Informationen zu anderen Neuerungen preisgegeben, welche mit Patch 6.4 eingeführt werden. So werden die Inhalte Crystalline Conflict und PvP-Front überarbeitet und das Inselparadies wird um einige Funktionen wie etwa das Platzieren von Gartenmöbeln erweitert. Ausserdem wurden die nächsten Unsteten und Kuriosen Gewölbe gezeigt, die mit Patch 6.45 separat veröffentlicht werden.