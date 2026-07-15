Final Boss: The Video Game für den PC angekündigt

Bit Bot Media und Mecanimal Games stellen uns "Final Boss: The Video Game" für den PC vor. Nähere Informationen dazu bekommen wir auch verraten.

In "Final Boss: The Video Game" kämpfen wir uns durch ein Beat-’em-up im Pixel-Art-Stil und stellen uns anschliessend einem filmreifen 3D-Bosskampf. Basierend auf Tyler Kirkhams erfolgreicher Image-Comics-Serie vereint der Titel Side-Scrolling-Action, die Präzision eines Prügelspiels und animierte Comic-Erzählkunst zu einem nostalgischen Koop-Adventure.

Einen ersten Teaser-Trailer zu "Final Boss: The Video Game" hat man ebenfalls parat. Dieser erklärt uns 25 Sekunden lang in flotten Sequenzen das kurzweilige spielerische Grundgerüst.

"Final Boss: The Video Game" erscheint im vierten Quartal 2028.