Final Fantasy XVI: Umfangreiche Demo und Kurzfilm

Square Enix veröffentlicht heute eine spielbare Demo für "Final Fantasy XVI", den neusten, eigenständigen Teil der gefeierten "Final Fantasy"-Reihe, bevor das mit Spannung erwartete Action-RPG am 22. Juni für PlayStation 5 erscheint. Die Demo wurde gestern während des Celebration Livestreams im Vorfeld der Veröffentlichung von "Final Fantasy XVI" in Los Angeles enthüllt. An dem Event nahmen hunderte von Fans und Gästen teil, welche den bevorstehenden Release mit einer Reihe Aktivitäten, Ankündigungen auf der Bühne und Diskussionsrunden feierten.

Zudem wurde ein neuer Trailer mit dem Titel "Ascension" enthüllt. Der Trailer bietet einen weiteren Einblick in das, was die Fans in dem spannenden Action-RPG erwartet.

Darüber hinaus enthüllte Square Enix während des Events den in Zusammenarbeit mit der Agentur Anomaly erstellten Kurzfilm "Requiem". Der dreieinhalb Minuten lange Film wurde unter der Regie von Diego Contreras mit echten Schauspieler*innen aufgenommen. Der bewegende Soundtrack wurde vom Komponisten des Spiels, Masayoshi Soken, geschaffen und erweckt auch hier die fesselnde Geschichte des Spiels zum Leben.

"Final Fantasy XVI" stellt Spieler eine ganz neue Geschichte im "Final Fantasy"-Universum vor: Eine epische Dark-Fantasy-Erzählung, die in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von mächtigen Bestien namens Espern und den Domini, einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden. Erzählt wird die Geschichte von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum "Ersten Schild von Rosaria" ernannt wurde und der schwor, seinen jüngeren Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der dunklen Esper Ifrit schwört, einem geheimnisvollen Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.