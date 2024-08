Final Fantasy XVI bald auch für PC erhältlich?

Es könnte sein, dass wir uns schon sehr bald über die Veröffentlichung der PC-Fassung von "Final Fantasy XVI" freuen dürfen. Zumindest wurde diesbezüglich jetzt ein vielversprechender Hinweis gesichtet.

So wurde im jüngsten Nvidia-Treiber auch ein Profil für "Final Fantasy XVI" erspäht. In diesem Zusammenhang ist auch von einer Demo die Rede. Offiziell angekündigt ist natürlich bisher noch nichts, aber bereits im März hatte Produzent Naoki Yoshida gesagt, dass sich eine PC-Umsetzung von "Final Fantasy XVI" in den letzten Phasen der Optimierung befindet. Von einer Demo sprach er in diesem Kontext ebenfalls und gab an, dass das Releasedatum nicht sehr weit in der Zukunft läge.

"Final Fantasy XVI" bietet eine epische Dark-Fantasy-Erzählung, welche in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von Bestien namens Espern und den Domini, also einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden.

Erzählt wird die Story von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria“ ernannt wurde und der schwor, seinen Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der Esper Ifrit schwört, einem Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.

"Final Fantasy XVI" ist seit 22. Juni 2023 für PS5 erhältlich.