Final Fantasy XVI: Baldige Korrektur des New Game Plus Fehlers

Vor wenigen Tagen berichteten wir an dieser Stelle über einen Fehler im New Game Plus von "Final Fantasy XVI". Jetzt hat Square Enix verkündet, wann dieser behoben wird.

Demnach wird Square Enix bereits am 9. Mai das Update 1,32 für "Final Fantasy XVI" veröffentlichen, welches den New Game Plus Fehler in dem Action-Rollenspiel beseitigt. Ausserdem sollten dann zwei weitere kleine Fehler und ein seltener Absturz der Vergangenheit angehören.

"Final Fantasy XVI" bietet eine epische Dark-Fantasy-Erzählung, welche in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von Bestien namens Espern und den Domini, also einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden.

Erzählt wird die Story von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria“ ernannt wurde und der schwor, seinen Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der Esper Ifrit schwört, einem Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.

"Final Fantasy XVI" ist seit 22. Juni 2023 für PS5 erhältlich.