Final Fantasy XVI: Neuigkeiten zum Kampfsystem

Auch heute gibt es wieder frische Informationen zu "Final Fantasy XVI". Diesmal betreffen diese das Kampfsystem des bald verfügbaren Action-Rollenspiels.

So hat Combat Director Ryota Suzuki gegenüber Game Informer diesbezüglich interessante Einblicke gewährt. Demnach bietet das Kampfsystem in "Final Fantasy XVI" bislang ungekannte Freiheiten und Suzuki ist gespannt, was die Spieler damit machen werden. Gleichzeitig demonstriert er als Vorgeschmack einige spektakuläre Combos.

"Final Fantasy XVI" wurde im September 2020 für PS5 angekündigt und wird laut Produzent Naoki Yoshida eine Geschichte über die Realität des Lebens und Rückschläge erzählen.

"Final Fantasy XVI" ist ab 22. Juni zeitexklusiv für PS5 erhältlich. Besagte Exklusivität hat eine Dauer von sechs Monaten. Danach sind Portierungen für andere Plattformen möglich.