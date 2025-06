Final Fantasy XVI auf Xbox mit schwächerer Performance

Digital Foundry hat herausgefunden, dass "Final Fantasy XVI" auf der Xbox Series X eine schwächere Performance abliefert. Dies wird vor allem im Vergleich zur PS5 deutlich.

Die Auflösung von "Final Fantasy XVI" auf der Xbox Series X liegt in Zwischensequenzen nämlich mitunter nur bei 1224p während sie auf der PlayStation 5 immerhin 1440p erreicht. Im Performance-Modus ist der Unterschied sogar noch deutlicher: Die PS5 liefert hier 1080p während die Xbox-Fassung lediglich mit 720p arbeitet. Die Darstellung von Vegetation ist auf der Microsoft-Konsole mitunter ebenfalls unvollständig oder fehlerhaft.

Auf der Xbox Series X wird jedoch bei "Final Fantasy XVI" ein stabilerer Spielablauf geboten. Während die PS5 im Performance-Modus nämlich zwischen 45 und 60 fps schwankt, hält die Xbox Series X trotz geringerer Auflösung konstante 60 fps. Zwischensequenzen laufen auf beiden Konsolen mit 30 fps.

"Final Fantasy XVI" bietet eine epische Dark-Fantasy-Erzählung, welche in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von Bestien namens Espern und den Domini, also einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden.

Erzählt wird die Story von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria“ ernannt wurde und der schwor, seinen Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der Esper Ifrit schwört, einem Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.

"Final Fantasy XVI" ist seit 22. Juni 2023 für PS5 erhältlich. Die PC-Version folgte am 17. September 2024 und die Xbox Series X wurde am 8. Juni bedient.