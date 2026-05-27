Final Fantasy VII Rebirth: Downloadumfang der Switch-2-Version

Schon nächste Woche dürfen wir uns bekanntlich auch auf der Switch 2 in die Welt von "Final Fantasy VII Rebirth" stürzen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf Nintendos aktuellster Hybridkonsole reservieren bzw. freischaufeln müssen.

Demnach beträgt der Downloadumfang von "Final Fantasy VII Rebirth" auf der Switch 2 genau 91,5 GB. Diese Angabe ist der offiziellen Nintendo-Website zu entnehmen. Die ebenfalls erscheinende Xbox-Version des Rollenspiels dürfte sich bezüglich ihres Platzbedarfs erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Anfang des Monats konnte Digital Foundry bereits einen ausführlichen Blick auf die technische Seite der Switch-2-Portierung von "Final Fantasy VII Rebirth" werfen. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erschien am 29. Februar 2024 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 23. Januar 2025. Xbox Series X und Switch 2 werden am 3. Juni versorgt.