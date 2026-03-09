Dritter Teil des Final Fantasy VII Remakes mit gleichem Team

Der Director der "Final Fantasy VII Remake"-Reihe, Naoki Hamaguchi, hat sich in einem Interview zur Entwicklung des dritten Teils der Remake-Trilogie geäussert und dabei insbesondere die ungewöhnlich hohe personelle Kontinuität im Entwicklerteam hervorgehoben. Laut Hamaguchi arbeite das Team des kommenden Titels zu rund 95 Prozent mit denselben Entwicklern, die zuvor bereits an "Final Fantasy VII Rebirth" beteiligt waren.

In der Spielebranche sei es eher ungewöhnlich, dass ein grosses Team über mehrere Projekte hinweg nahezu unverändert zusammenbleibt. Häufig würden Teams nach Abschluss eines Projekts aufgelöst oder neu zusammengestellt. Bei der "Final Fantasy VII Remake"-Trilogie sei dies jedoch anders verlaufen: Die Kernmitglieder hätten über die gesamte Entwicklungszeit hinweg gemeinsam an den Spielen gearbeitet. Hamaguchi sieht darin einen entscheidenden Faktor für den Erfolg der Reihe, da sich Arbeitsabläufe, Vertrauen und kreative Zusammenarbeit über Jahre hinweg weiterentwickeln konnten.

Der zweite Teil der Trilogie, "Final Fantasy VII Rebirth", erschien 2024 und setzt die Neuinterpretation des 1997 veröffentlichten Originals fort. Das Spiel bildet den Mittelteil der geplanten Remake-Reihe, deren dritter Teil derzeit in Entwicklung ist und die Geschichte abschliessen soll.