Final Fantasy VII Rebirth mit offener Spielwelt

Square Enix hat in Person von Director Naoki Hamaguchi bestätigt, dass "Final Fantasy VII Rebirth", im Gegensatz zu seinem Vorgänger, eine offene Spielwelt bieten wird. Der Grund für diese Entscheidung ist nachvollziehbar.

So erklärt Hamaguchi, dass die Fans die Story von "Final Fantasy VII Remake" zwar mochten, es aber nicht so gut fanden, dass sie sich nicht frei durch die Welt bewegen konnten. Deshalb ist es im Nachfolger möglich, die Aufgaben in beliebiger Reihenfolge anzupacken. Eine nahtlose Weltkarte existiert ebenfalls.

Über Final Fantasy VII Rebirth

Nach ihrer Flucht aus Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Frische Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen Welt. Lass dich von einem Chocobo über die Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erscheint am 29. Februar 2024 exklusiv für PS5.