Final Fantasy VII Rebirth ist da!

Das Abenteuer geht weiter. "Final Fantasy VII Rebirth", das neue Kapitel im epischen "Final Fantasy VII Remake"-Projekt, ist jetzt weltweit für PlayStation 5 erhältlich. "Final Fantasy VII Rebirth" bekam von Metacritic einen "Must-Play"-Award verliehen und wurde von Videospielkritikern weltweit mit über 50 perfekten Bewertungen ausgezeichnet. (auch unsere Wertung ist auf Metacritic)

In "Final Fantasy VII Rebirth" schlüpft ihr in die Rolle von Söldner Cloud Strife, der mit seinen Verbündeten durch eine riesige, lebhafte Welt voller Gefahren, Abenteuer, Freude und Unsicherheit reist, um den legendären Schwertkämpfer Sephiroth zur Strecke zu bringen – eine mysteriöse Gestalt aus Clouds Vergangenheit, die die Herrschaft über den Planeten anstrebt. Diese tapfere Heldentruppe, bestehend aus beliebten Charakteren wie Tifa, Barret, Aerith und Red XIII, muss neue Verbündete für ihr Abenteuer finden. Zum Beispiel Yuffie, die lebhafte Ninja-Agentin, oder Cait Sith, einen schlagfertigen Roboter in Gestalt einer Katze. "Final Fantasy VII Rebirth" bietet allen ein unvergessliches Spielerlebnis voller unerwarteter Wendungen, sympathischer Charaktere und atemberaubender Schauplätze, die sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger begeistern werden.

"Als Director des ursprünglichen Final Fantasy VII bin ich sehr stolz, dass wir dieses RPG einer ganz neuen Generation vorstellen und vielen Neueinsteigern eine umfangreichere Welt näherbringen durften. Heute erfüllt mich der gleiche Stolz, wenn ich mir ansehe, was unser Entwicklerteam mit Final Fantasy VII Rebirth erreicht hat. Dieses Abenteuer hält für langjährige Fans reichlich Überraschungen bereit und heisst gleichzeitig Neueinsteiger willkommen, die erst jetzt ihr „Final Fantasy“-Abenteuer beginnen und ein ähnliches Gefühl der Begeisterung erleben können, wie sie es 1997 empfunden hätten. Ich hoffe, dass sowohl Fans als auch all jene, die Final Fantasy noch nie gespielt haben, an diesem Spiel ihre Freude haben werden."

Yoshinori Kitase, Producer

"In Final Fantasy VII Rebirth steckt so viel Herzblut und Liebe fürs Abenteuer – es bietet eine umfangreiche Welt mit spannenden Geschichten und ist unser bisher ambitioniertestes Spiel. Wie jene, denen wir den Originaltitel Final Fantasy VII verdanken, wollten wir etwas erreichen, das vorher ohne die heutige Technologie nicht möglich war: eine emotional tiefere Darstellung unserer Hauptfiguren als Freunde, Kameraden und Bewohner des Planeten. Indem du ihre Kräfte im Kampf kombinierst und ihre Verbundenheit durch deine Entscheidungen und Abenteuer stärkst, spürst du hoffentlich eine starke, neue Verbindung mit diesen Charakteren und der Welt, die sie bewohnen."

Naoki Hamaguchi, Director

"Ich habe mich viele Jahre gefragt, wie ein Remake von Final Fantasy VII aussehen könnte. Vor allem hatte ich das Gefühl, dass wir den Charakteren und der Story gerecht werden mussten, die von den Fans auf der ganzen Welt so geliebt werden. Final Fantasy VII Rebirth drückt diese Vision aus – ein Spiel, das den Originaltitel nicht nur in Bezug auf die Grösse der Welt unglaublich erweitert, sondern in dem auch stille Momente der Gruppenmitglieder voller Wärme, Freude, Trauer und Zärtlichkeit zu finden sind. Während sie auf ihrer Schicksalsreise vorankommen und tiefere Bindungen eingehen, wirst du sie hoffentlich ins Herz schliessen und ihre Gefühle teilen. Wir freuten uns sehr über das Feedback der Fans zum ersten Titel und haben einige Elemente in Final Fantasy VII Rebirth eingebaut, um es zu einem atemberaubenden Nachfolger zu machen. Vielen Dank, dass du unsere Vision eines Remakes spielst, in dem die Vergangenheit durch die Möglichkeiten der Gegenwart gewürdigt wird, um eine Geschichte für kommende Generationen zu schaffen.*

Tetsuya Nomura, Creative Director

Das "Final Fantasy VII Remake"-Projekt begann 2020 mit Final Fantasy VII Remake, das bei seiner Veröffentlichung von Spielern und Kritikern auf der ganzen Welt gleichermassen gefeiert wurde. Mit mehr als 20 perfekten Bewertungen und der Auswahl als PlayStation "Editor’s Choice" wurde Final Fantasy VII Remake zur bestverkauften digitalen Veröffentlichung auf der PlayStation-Plattform in der Geschichte von Square Enix, mit über 7 Millionen verkauften Einheiten (Einzelhandelsversion + digital) seit seiner Veröffentlichung.