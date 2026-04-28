Final Fantasy VII Rebirth: Kostenlose Demo

Square Enix hat eine kostenlose Demo zu "Final Fantasy VII Rebirth" für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Ihr könnt euer Abenteuer ab sofort starten und euren Fortschritt in die Vollversion übernehmen, die am 3. Juni 2026 erscheint. Durch das Spielen der Demo schaltet ihr Belohnungen wie den Kupo-Talisman und ein Überlebensset für das Hauptspiel frei.

Die Demo umfasst die ersten beiden Kapitel der Vollversion:

Kapitel 1: Ihr erlebt den „Nibelheim-Vorfall“ aus der Sicht eines jüngeren Cloud Strife und steuert zudem Sephiroth. Gemeinsam untersucht ihr das Auftauchen von Monstern in Clouds Heimatstadt.

Kapitel 2: Hier erkundet ihr die Grasland-Region. Dieser Abschnitt bietet mehrere Stunden Spielzeit mit Kämpfen, Schätzen, Nebengeschichten und dem Kartenspiel Blut der Königin.

Das Kampfsystem kombiniert Echtzeit-Action mit strategischen Befehlen und wird durch Synchro-Fertigkeiten ergänzt. Mit der neuen Game-Boost-Funktion könnt ihr euch stärker auf die Geschichte konzentrieren. Diese bietet euch unbegrenzte TP und MP, eine stets gefüllte ATB-Leiste sowie ein schnelleres Erlernen von Waffenfertigkeiten.