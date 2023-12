Final Fantasy VII Rebirth: Most-Anticipated Game

Bei den Game Awards 2023 wurde "Final Fantasy VII Rebirth", das am 29. Februar exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird, mit dem Preis "Most Anticipated Game" (Meist erwartetes Spiel) für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Ausserdem hat Square Enix den offiziellen Titelsong für "Final Fantasy VII Rebirth" in einem beeindruckenden neuen Trailer enthüllt, der während der Show zusammen mit einer atemberaubenden Performance der Sängerin Loren Allred debütierte.

Der Titelsong von "Final Fantasy VII Rebirth" heisst „No Promises to Keep“, komponiert vom unvergleichlichen Nobuo Uematsu und gesungen von Loren Allred, der renommierten und mit Platin ausgezeichneten Künstlerin, die die Welt schon mit der Single „Never Enough“ aus dem Film „The Greatest Showman“ verzaubert hat. Im neuen Trailer widmet Allred ihre Stimme Aerith, dem ikonischen Blumenmädchen und geschätzten Gruppenmitglied, die im musikalischen Theaterstück "Loveless" von "Final Fantasy VII Rebirth" singt.

"Ich bin sehr aufgeregt und fühle mich sehr geehrt, die Stimme der legendären Aerith mit ‚No Promises to Keep‘ in Final Fantasy VII Rebirth zum Leben zu erwecken. Der Komponist Nobuo Uematsu ist ein musikalischer Visionär, der der Welt von Final Fantasy schon so viel gegeben hat, und es war eine grosse Ehre, mit einem solch innovativen Talent zusammenarbeiten zu dürfen. Ich bin dem Team von Square Enix unglaublich dankbar und kann es kaum erwarten, dass die Welt dieses Lied hört und das Spiel spielt, auf das wir alle warten."

Loren Allred

"Wie im Lied ‚Aerith‘s Theme‘ dargestellt, ist Aerith für mich ein Ausdruck von etwas vom Unglück Verfolgtem und Vergänglichem“, sagte Uematsu. „Ich verstand von Anfang an, dass dieses Lied auch in Verbindung mit Aerith steht, aber die ergreifende Melodie von ‚Aerith‘s Theme‘ kommt darin gar nicht vor. Ich wollte das Gegenteil davon darstellen, die Stärke in ihrem Inneren, die in Aeriths Herz verborgen ist. Während ich mir die fertige Aufnahme immer wieder anhörte, verwandelte sich Aerith von der Bewohnerin einer Fantasiewelt in jemanden, der sich wie ein echter Mensch aus Fleisch und Blut anfühlte. Loren Allreds Stimme, die manchmal flüchtig und dann wieder leidenschaftlich und kraftvoll klingt, hat Aeriths Existenz wirklich Leben eingehaucht. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine Ballade geschrieben habe, die sich so einzigartig nach mir selbst angefühlt hat, und ich freue mich sehr darüber. Danke, Aerith."

Die Extended Version des "Titelsong-Ankündigungstrailers" nimmt die Fans mit auf eine wilde Reise mit neuem Gameplay und Enthüllungen. Der mutige Pilot Cid Highwind hat seinen ersten Auftritt im Remake-Projekt, als er seine Hilfe anbietet. Ausserdem zeigt der rätselhafte Vincent Valentine, ein gefallener Turk auf der Suche nach Erlösung, zum ersten Mal sein Gesicht. Und auch Fanlieblinge wie Marlene Wallace und das Avalanche-Mitglied Biggs dürfen natürlich nicht fehlen. Zusätzlich gibt es atemberaubende Einblicke in den "Gold Saucer"-Vergnügungspark sowie neue Synchro-Fertigkeiten – mächtige Angriffe, bei denen sich zwei Charaktere zusammentun, um den Kampf zu entscheiden. Diese Fähigkeiten, die freigeschaltet werden, während Spieler die Bindungen zwischen den Gruppenmitgliedern vertiefen, verdeutlichen den Fokus, den "Final Fantasy VII Rebirth" auf seine geliebten Charaktere und die Erkundung ihrer Beweggründe und Beziehungen legt.