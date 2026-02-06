Final Fantasy VII Rebirth: Termin für Xbox & Switch 2

Es war schon länger bestätigt, dass "Final Fantasy VII Rebirth" auch für Xbox und Switch 2 veröffentlicht wird. Bei der gestrigen Direct-Ausgabe erfuhren wir nun endlich den konkreten Termin dafür.

Demnach wird "Final Fantasy VII Rebirth" ab 3. Juni auch für Xbox Series X und Switch 2 erhältlich sein. In-Game-Material aus der Portierung wurde gleichzeitig auch gezeigt.

Besagte Version von "Final Fantasy VII Rebirth" wird auch die „Game-Boost-Funktion“ enthalten, welche ursprünglich für das Debüt von "Final Fantasy VII Remake Intergrade" auf Switch 2 und den Xbox-Plattformen eingeführt wurde. Die Game-Boost-Funktion bietet stets unbegrenzte MP und TP, unbegrenzte Limit- und ATB-Leisten während der Kämpfe, 9.999 Schaden, einfacheren Erwerb von Waffenfertigkeiten und vieles mehr, um das Gameplay zu erleichtern und den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf die Story und die Hybridkämpfe zu konzentrieren.

"Final Fantasy VII Rebirth" erschien am 29. Februar 2024 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 23. Januar 2025.