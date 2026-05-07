Final Fantasy VII Rebirth: Erster Blick auf die Technik der Xbox- und Switch-2-Umsetzungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben einen ersten Blick auf die technische Seite der kommenden Xbox- und Switch-2-Umsetzungen von "Final Fantasy VII Rebirth" geworfen. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich schon einige interessante Antworten gibt.

Hier wird die Technik von "Final Fantasy VII Rebirth" auf Xbox Series X und Switch 2 fast 33 Minuten lang genauer unter die Lupe genommen. Grundlage dafür ist die Ende April veröffentlichte spielbare Demo für die beiden Systeme.

Vor allem die Aussichten für die Switch-2-Version von "Final Fantasy VII Rebirth" sind dabei weitaus besser als erwartet; Einschnitte sind zwar unvermeidlich, aber diese bietet im stationären Modus eine dynamische Auflösung von 540p bis 1080p und im Handheld-Modus von 380p bis 756p. Dazu kommen Bildschirmreflexionen und Ambient Occlusion, welche das Gesamtpaket abrunden. Zudem wurden spezielle Optimierungen vorgenommen, um eine Bildrate von 30 fps zu erreichen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erschien am 29. Februar 2024 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 23. Januar 2025. Xbox Series X und Switch 2 werden am 3. Juni versorgt.