Final Fantasy VII Rebirth bekommt PS5-Verbesserungen

Square Enix hat in Person von Director Naoki Hamaguchi bestätigt, dass die Beleuchtungsverbesserungen der PC-Version von "Final Fantasy VII Rebirth" gratis auf die PS5 übertragen werden. Nähere Details dazu nannte er auch.

Die Anpassungen für "Final Fantasy VII Rebirth" erscheinen demnach im Rahmen eines geplanten Updates, welches zeitlich mit der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels auf Switch 2 und den Xbox-Systemen abgestimmt ist. Simultan werden Funktionen zur vereinfachten Spielfortschrittsverwaltung integriert.

Hamaguchi betont zudem, dass Square Enix über alle Plattformen hinweg ein einheitliches Spielerlebnis anstrebt. Technische Details zu den Beleuchtungsänderungen nennt das Unternehmen nicht. Laut Mitteilung handelt es sich aber um eine Angleichung bestehender Versionen, nicht um exklusive Erweiterungen für einzelne Systeme.

"Final Fantasy VII Rebirth" erschien am 29. Februar 2024 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 23. Januar 2025. Xbox Series X und Switch 2 werden am 3. Juni versorgt.