Verkaufszahlen von Final Fantasy VII Rebirth hinter den Erwartungen?

Analyst Daniel Ahmad hat verkündet, dass die Verkaufszahlen von "Final Fantasy VII Rebirth" aktuell offenbar hinter den Erwartungen von Square Enix liegen. Von offizieller Seite aus wurde aber bisher natürlich noch nichts bestätigt.

So schreibt Ahmad bei X (ehemals Twitter), dass von "Final Fantasy VII Rebirth" bisher nur etwa halb so viele Einheiten wie von "Final Fantasy VII Remake" im selben Zeitraum abgesetzt wurden. Kritiker entgegnen diesem Statement, dass "Final Fantasy VII Remake" zu Beginn der Corona-Pandemie am 10. April 2020 erschien und deshalb eventuell mehr Käufer als unter normalen Umständen davon angesprochen wurden. Ausserdem wird angemerkt, dass der Nachfolger bislang lediglich exklusiv für PS5 verfügbar ist.

Über Final Fantasy VII Rebirth

Nach ihrer Flucht aus Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Frische Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen Welt. Lass dich von einem Chocobo über die Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erschien am 29. Februar exklusiv für PS5.