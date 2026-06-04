Final Fantasy VII Rebirth: Direkt-Vergleich von PS5- & Switch-2-Version

GameXplain hat die PS5- und Switch-2-Fassung von "Final Fantasy VII Rebirth" direkt miteinander verglichen. Ergebnis ist ein ausgesprochen aufschlussreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird "Final Fantasy VII Rebirth" auf PS5 und Switch 2 gegenübergestellt. Dabei verwendet man simultan Sequenzen von der Oberwelt und dem Kampfsystem. Einerseits zeigt sich dadurch, dass Square Enix mit der Portierung auf Nintendos aktuelle Hybridkonsole sehr gute Arbeit geleistet hat, aber anderseits sind dadurch natürlich auch Unterschiede bei Auflösung, Texturen und Bildrate zu sehen.

Wir konnten bereits die Switch-2-Portierung von "Final Fantasy VII Rebirth" genauer unter die Lupe nehmen. Unseren umfangreichen Test könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erschien am 29. Februar 2024 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 23. Januar 2025. Xbox Series X und Switch 2 wurden gestern versorgt.